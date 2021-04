Francia: Covid, Macron annuncerà uscita da periodo restrizioni su stampa regionale di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron illustrerà l'uscita progressiva dal periodo di restrizioni contro il coronavirus attualmente in vigore in un'intervista pubblicata sui quotidiani regionali di domani, 30 aprile. Lo riferiscono i media francesi, riportando un'informazione data dalla stampa regionale. Al termine del consiglio dei ministri che si è tenuto ieri, 28 aprile, il primo ministro Jean Castex ha affermato che l'uscita sarà progressiva e si farà in contemporanea con l'ampliamento della campagna vaccinale. "Il numero di casi quotidiani è passato dalla media settimanale di 38 mila casi nel picco di questa terza ondata a 26.200 molto precisamente sugli ultimi sette giorni", ha detto il premier.(Frp)