Kosovo: presidente Osmani, Serbia dietro i "non paper" sui Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti non ufficiali (non paper) diffusi dai media nell'ultimo periodo e che contengono "idee destabilizzanti" per i Balcani occidentali "hanno come fonte unica" la Serbia. Lo ha dichiarato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, in un post pubblicato su Facebook. "Tutti quei 'non paper' che hanno idee destabilizzanti per la nostra regione hanno una sola fonte: la Serbia. Questa è una vecchia strategia della Serbia, ora reiterata per normalizzarla e introdurla nel dibattito quotidiano, e poi anche dell'agenda del dialogo. Questa è una pericolosa e destabilizzante richiesta. Crediamo nei nostri alleati, ma soprattutto crediamo in noi stessi", ha sottolineato Osmani, suggerendo anche un legame fra i "non paper" e la Russia. (segue) (Seb)