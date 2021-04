Giappone: Covid, governo introdurrà "passaporti vaccinali" per i viaggi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone introdurrà "passaporti vaccinali" per agevolare i viaggi internazionali delle persone cui è stato somministrato il vaccino contro la Covid-19. Lo hanno riferito fonti governative citate ieri dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il "passaporto vaccinale" assumerà probabilmente la forma di una applicazione per smartphone, contenente un codice Qr da scannerizzare negli aeroporti prima di imbarcarsi su un volo, e all'ingresso in un Paese straniero. Secondo le fonti citate da "Kyodo", l'esecutivo del premier Yoshihide Suga sta accelerando i piani nel tentativo di rilanciare quanto prima i viaggi d'affari, che si sono perlopiù arrestati a causa della pandemia. L'iniziativa allineerebbe il Giappone all'Unione europea, che sta lavorando ad un piano sostanzialmente analogo, nonché all'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e alla Cina. "Lo stanno facendo altri Paesi, dunque toccherà anche a noi considerare la questione", ha dichiarato ieri il ministro incaricato del contrasto alla pandemia, Taro Kono, che in passato aveva espresso riserve sul rischio che un "passaporto vaccinale" potesse introdurre forme di discriminazione nei confronti dei non vaccinati. Per tentare di alleviare tale ordine di riserve, il nuovo documento elettronico attesterà anche i risultati negativi ai tamponi antigenici o Pcr. Il governo del Giappone non intenderebbe invece utilizzare il passaporto vaccinale all'interno del territorio nazionale, ad esempio per regolare l'accesso a ristoranti ed eventi sportivi. (Git)