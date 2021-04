Usa: immigrazione, Biden chiede al Congresso un percorso per la cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sollecitato il Congresso a superare lo stallo pluriennale sulla riforma delle leggi sull'immigrazione, adottando un provvedimento condiviso che includa un percorso agevolato verso la cittadinanza per i cosiddetti "Dreamer", gli immigrati irregolari giunti negli Usa da minorenni. Biden ha ribadito il suo appello durante il suo primo discorso alle Camere riunite del Congresso, senza spingersi però a minacciare una azione legislativa unilaterale, come aveva fatto invece all'inizio di questo mese. "Gli immigrati hanno fatto moltissimo per questo Paese durante la pandemia e nel corso della nostra storia. Il Paese sostiene una riforma dell'immigrazione, dovremmo agire", ha detto Biden. "Discutiamone, dibattiamo, ma agiamo", ha sollecitato il presidente. L'inquilino della Casa Bianca si è detto disponibile a valutare modifiche al piano di riforma promosso dalla sua amministrazione, ma ha anche tracciato la linea delle categorie che a suo parere dovrebbero poter ottenere la cittadinanza statunitense: "Il Congresso deve approvare una legge quest'anno, per fare finalmente protezione ai Dremer, i giovai che non hanno mai conosciuto altra casa dell'America, agli immigrati che si trovano qui con uno Status di protezione temporanea, giunti da Paesi colpiti da violenze e disastri antropici e naturali, così ai lavoratori del settore agricolo che portano il cibo sulle nostre tavole", ha affermato il presidente. (Nys)