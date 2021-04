Corea del Sud: presidente Moon porge omaggio alla salma dell'arcivescovo di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, e la first lady Kim Jung-sook, hanno omaggiato oggi la salma del defunto arcivescovo di Seul, Nicholas Cheong Jin-suk, esposta presso la Cattedrale di Myeongdong, nel centro della capitale. L'arcivescovo 89enne è morto per una malattia non precisata martedì, 27 aprile, e la cerimonia funebre verrà celebrata sabato, primo maggio. Sul suo profilo Twitter, Moon ha scritto che l'arcivescovo ha lasciato in eredità al Paese "un insegnamento di condivisione e coesistenza". (Git)