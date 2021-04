Giappone: Covid, nuove limitazioni agli ingressi da 4 Stati Usa, India e Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha annunciato ieri, 28 aprile, un ulteriore irrigidimento dei controlli all'ingresso dai quattro Stati Usa di Tennessee, Florida, Michigan e Minnesota, dall'India e dal Perù, in risposta alla propagazione della cosiddetta "variante indiana" del coronavirus in quei territori. Le nuove misure, che diverranno effettive da sabato, primo maggio, prevedono che le persone in arrivo da quegli Stati si sottopongano a quarantena in strutture apposite e si sottopongano a tampone tre giorni dopo l'arrivo nel Paese. Se risulteranno negative, potranno lasciare le strutture senza utilizzare mezzi di trasporto pubblici, e dovranno rimanere in quarantena in casa o in altri luoghi per 14 giorni. Tali misure si sommeranno all'obbligo di esibire, all'arrivo nel Paese, il risultato negativo di un test effettuato non più di 72 ore prima dell'imbarco per il Giappone. Tali misure sono già in vigore per 29 Paesi, inclusa l'Italia. (segue) (Git)