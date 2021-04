Giappone: Covid, nuove limitazioni agli ingressi da 4 Stati Usa, India e Perù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato 5.792 nuovi contagi da coronavirus nelle 24 ore di ieri, 28 aprile, il dato peggiore degli ultimi tre mesi. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui le prefetture di Osaka e Fukuoka si confermano i principali focolai di infezione del Paese, investito dalla quarta ondata della pandemia. La sola prefettura di Osaka ha confermato ieri 1.260 nuovi casi, alla vigilia della settimana di festività primaverili nota come "Golden Week". La prefettura di Fukuoka ha segnalato 440 nuovi contagi, il dato peggiore mai registrato in quella prefettura. Il dato nazionale di ieri è il peggiore dallo scorso 16 gennaio, nonostante nelle prefetture più colpite - inclusa l'area metropolitana di Tokyo - sia in vigore dalla scorsa settimana il terzo stato di emergenza dall'inizio del 2021. Durante un incontro online con gli omologhi delle prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha ribadito l'appello ai cittadini a rimanere in casa, non consumare alcolici nei luoghi pubblici e noncenare con persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare. I governatori hanno chiesto alle aziende locali di ridurre il lavoro in presenza del 70 per cento per alleviare la pressione sui trasporti pubblici. (segue) (Git)