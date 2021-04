Giappone: Covid, nuove limitazioni agli ingressi da 4 Stati Usa, India e Perù (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa mercoledì, 20 aprile, che il nuovo stato di emergenza potrebbe durare da tre settimane a un mese. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, sta valutando la richiesta, ma non ha assunto decisioni definitive nella serata di ieri. Al momento Tokyo, Osaka e altre otto prefetture del Giappone sono sottoposte a un "semi-stato di emergenza" sulla base di leggi speciali, che comporta la chiusura serale anticipata di bar e ristoranti. Tali misure non sono però bastate a contenere i contagi, che sono in aumento da settimane e minacciano di causare uno stress eccessivo sul sistema ospedaliero del Paese. Dal 13 aprile la sola prefettura di Osaka ha registrato più di mille casi di contagio giornalieri per sei giorni consecutivi, e domenica, 19 aprile, ha toccato il record di 1.220 casi. (segue) (Git)