Germania: governo presenta Piattaforma educativa nazionale da 150 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione tedesca, Anja Karliczek, ha presentato a Piattaforma educativa nazionale, finanziata dal governo federale con 150 milioni di euro. L'obiettivo è facilitare l'accesso alle offerte educative supportate digitalmente. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'iniziativa mira a permettere agli studenti di avere “accesso individuale a scenari di insegnamento-apprendimento adeguati” nonché a “utili strumenti digitali”. Per esempio, con l'uso della crittografia, sulla Piattaforma educativa nazionale gli utenti dovrebbero poter memorizzare i certificati scolastici. L'offerta non è rivolta soltanto ad alunni e docenti, sia della scuola sia dell'università, ma anche a tutti gli utenti in formazione professionale o perfezionamento. La piattaforma collega le offerte educative, pubbliche e private, a un sistema nazionale ed europeo. In questo modo, il governo federale mia a far “continuare i percorsi educativi senza soluzione di continuità” e a “trovare connessioni per un'istruzione superiore professionale e personale”. La prima versione della Piattaforma educativa nazionale verrà avviata nella metà del 2023. Intanto, per lo sviluppo di tale strumento e dell'istruzione digitale, l'esecutivo tedesco ha mobilitato 630 milioni di euro fino al 2025. (Geb)