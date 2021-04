Argentina-Cuba: Buenos Aires offre finanziamento per sviluppo e produzione vaccino Soberana 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studi di fase 3 del vaccino contro il nuovo coronavirus Soberana 02 prodotto dal laboratorio farmaceutico BioCubaFarma sono iniziati a marzo. La fase 3, la più importante per verificare l'efficacia e confermare la sicurezza di un vaccino, coinvolge in questo caso circa 44 mila volontari, ha precisato il ministero della Salute cubano.L'Avana aveva puntato a una produzione di 100 milioni di dosi del Soberana 02. Il vaccino aveva iniziato la fase 2 della sperimentazione il 22 dicembre, primo tra quelli latinoamericani giunti nella seconda fase. Si tratta di un vaccino coniugato, in cui l'antigene del virus è chimicamente legato al tossoide tetanico. Finlay ha sviluppato anche il Soberana 01, che sta completando la prima fase di sperimentazione. A Cuba si lavora anche ad altri due vaccini, Abdala e Mambisa, nei laboratori del Centro di ingegneria genetica e biotecnologia (Cigb). (Abu)