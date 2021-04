Americhe: arrivate in Uruguay 50 mila dosi di Sinovac per immunizzazione calciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 50 mila dosi del vaccino Sinovac donate dalla Cina alla Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) sono arrivate questo mercoledì alle 20:30 (ora locale) all'aeroporto internazionale Carrasco dell'Uruguay. Le dosi, secondo quanto ha spiegato ial canale "Espn" il vicepresidente della Federcalcio uruguaiana (Auf) Gaston Tealdi, serviranno a immunizzare 25 mila calciatori professionisti contro la Covid-19 e in questo modo a "blindare le principali competizioni". In special modo, ha aggiunto Tealdi, la Coppa America di calcio che si disputerà a giugno tra Argentina e Colombia e i tornei regionali di club già in corso, come la coppa Libertadores e la coppa Sudamericana. "In seguito si lavorerà sui tornei locali di ognuna delle federazioni", ha precisato il dirigente uruguaiano. La distribuzione dei vaccini prevede inizialmente la consegna di 140 dosi alle diverse nazionali della regione e ai club che partecipano a competizioni internazionali. Sucessivamente verranno distribuite 100 dosi a ognuno dei club professionali che partecipano a tornei locali. (segue) (Abu)