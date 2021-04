Usa: primo discorso di Biden al Congresso, "l'America è di nuovo in cammino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha tenuto il suo primo discorso di fronte alle Camere riunite del Congresso federale Usa nella serata di ieri, 28 aprile, illustrando a beneficio dei cittadini statunitensi la sua visione del futuro economico e sociale del Paese. "L'America è di nuovo in cammino", ha detto il presidente, il cui intervento ha segnato il 99mo giorno della sua amministrazione. "Sono trascorsi cento giorni da quanto ho fatto giuramento, posato la mano sulla Bibbia di famiglia ed ereditato una crisi nazionale. La peggior pandemia da un secolo a questa parte. La peggior crisi dalla Grande depressione. Il peggiore attacco alla nostra democrazia dalla Guerra civile", ha detto il presidente, riferendosi all'assalto al Congresso dello scorso sei gennaio. "Ora, dopo soli cento giorni, posso riferirvi che l'America è di nuovo in cammino. Abbiamo trasformato il pericolo in possibilità. La crisi in opportunità. Una battuta d'arresto nella nostra forza", ha affermato Biden, tracciando una immagine drammatica dello stato del Paese lasciato dal suo predecessore, Donald Trump. "Cento giorni fa, la Casa americana era in fiamme, Dovevamo agire, e grazie alla straordinaria leadership della presidente della Camera Pelosi, del leader della maggioranza (al Senato, Chuck) Schumer, col sostegno della stragrande maggioranza del popolo americano, abbiamo agito". (segue) (Nys)