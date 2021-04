Usa: primo discorso di Biden al Congresso, "l'America è di nuovo in cammino" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha promosso il piano di sostegno economico da 1.900 miliardi di dollari approvato all'inizio del suo mandato senza il sostegno dei Repubblicani, per alleviare le ricadute economiche della pandemia, e il rapido progresso delle vaccinazioni contro la Covid-19 coinciso col suo ingresso alla Casa Bianca. "Ho promesso 100 milioni di vaccinazioni contro la Covid-19 in 100 giorni, e in cento giorni abbiamo fornito oltre 220 milioni di dosi", ha detto Biden, che ha poi sollecitato i cittadini statunitensi a vaccinarsi quanto prima. Il richiamo al rapido progresso della campagna di vaccinazione ha suscitato un applauso da parte di entrambi gli schieramenti politici del Congresso, inclusi i parlamentari più critici nei confronti del presidente, come il senatore texano Ted Cruz. Ha suscitato un applauso bipartisan anche la citazione del piano "Buy American", per il sostegno alla manifattura statunitense tramite le commesse dello Stato federale. (segue) (Nys)