Usa: primo discorso di Biden al Congresso, "l'America è di nuovo in cammino" (3)

- Nel corso del suo intervento, Biden ha illustrato un nuovo, vasto piano di spesa a sostegno delle famiglie Usa, battezzato "American Families Plan", che ha definito "un investimento generazionale nelle nostre famiglie, nei nostri figli". Il piano, che tra le altre cose prevede l'espansione del congedo parentale retribuito, l'istruzione pre-scolare gratuita, l'ammissione gratuita ai community college e un intervento sul fronte del debito studentesco, verrebbe a costare 1.800 miliardi di dollari, da sommare agli oltre 2mila miliardi del vasto piano dell'amministrazione per le infrastrutture, e agli aiuti per migliaia di miliardi di dollari all'economia piegata dal coronavirus: una serie di voci di spesa senza precedenti nella storia Usa, che hanno suscitato la reazione avversa dei Repubblicani e di alcuni Democratici moderati, come il senatore Joe Manchin. (Nys)