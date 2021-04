Covid: Tajani, giudicheremo lavoro Speranza quando pandemia sarà finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha affermato in merito a quanto accaduto oggi in Senato: "Noi siamo centrodestra di governo, non abbiamo votato come FI la mozione di sfiducia al ministro della Salute. Detto questo, il governo giallorosso aveva fatto malissimo: abbiamo salutato con grande soddisfazione il cambio di Arcuri con il generale Figliuolo, c'è stato un cambio di passo". Ospite di "Stasera Italia", su Rete4, Tajani ha proseguito: "Diciamo che c'è molto da correggere all'interno del ministero della Salute perché c'è stata anche un'occupazione un po' militare da parte dei simpatizzanti del precedente governo. Vedremo, giudicheremo il lavoro di Speranza quando sarà finita la pandemia - ha concluso l'esponente di FI -, ora si tratta di lavorare, di combattere contro il coronavirus e non di dare sfiducia ad un ministro". (Rin)