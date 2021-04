Usa: Blinken, Cina e Russia minano volontà democratica Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che Russia e Cina stanno cercando di "minare la volontà democratica e sovrana" delle nazioni dell'Europa centrale e orientale, esortando questi Stati a mantenere fermi i principi di apertura e libertà. Parlando a una tavola rotonda in vista della Giornata mondiale della libertà di stampa, il capo della diplomazia di Washington si è detto inoltre preoccupato per quello che considera un deterioramento del pluralismo informativo in Ungheria, promettendo di esortare il primo ministro di Budapest, Viktor Orban, a rispettare la libera informazione. "Abbiamo una preoccupazione reale, condivisa dai sostenitori della libertà di stampa internazionale e da molti ungheresi, circa il declino del pluralismo", ha detto Blinken in risposta a una domanda del quotidiano indipendente ungherese “Telex”. "Questo è il tessuto della democrazia, quindi esortiamo sicuramente il governo ungherese a promuovere un ambiente aperto", ha detto Blinken.(Nys)