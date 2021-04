Venezuela: scontri al confine con la Colombia, governo conferma altre otto morti tra le fila dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Venezuela ha confermato la morte di otto soldati nel contesto degli intensi scontri con formazioni irregolari al confine con la Colombia avvenuti nelle ultime settimane. La conferma è avvenuta attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale del dicastero di un elenco con i nomi degli otto soldati "morti in combattimento". Nei giorni scorsi le Forze armate del Venezuela (Fanb) avevano ammesso che durante il fine settimana erano avvenuti scontri con gruppi di trafficanti di droga colombiani e che si erano registrate vittime. Tuttavia non era stato precisato né il numero esatto di morti né a che fazione appartenessero. In questo modo diventano 16 i caduti tra le fila delle Fanb dall'inizio degli scontri nella regione di Apure. In questo distretto, e dal lato colombiano nella regione di Arauca, operano diversi gruppi armati irregolari che si contendono le rotte del traffico di droga e seminano terrore e morte anche tra la popolazione civile. (segue) (Vec)