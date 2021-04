Usa: studio, inquinamento atmosferico colpisce maggiormente minoranze etniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minoranze etniche degli Stati Uniti - afroamericani, ispanici, nativi e asiatici -vengono colpite “in modo sproporzionato e pervasivo” dall'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (Pm2.5). Lo rileva uno studio pubblicato sulla rivista specialistica “Science Advances” e rilanciato dal sito statunitense “Axios”. L'esposizione alle Pm2.5 causa dagli 85 mila ai 200 mila morti in più rispetto alle stime annuali. Il particolato in questione denota una "miscela di particelle solide e goccioline liquide presenti nell'aria" e può includere polvere, fuliggine o fumo. Lo studio ha rilevato che neri, latini, asiatici e nativi sono esposti a una maggiormente alle polveri sottili rispetto agli statunitensi bianchi, indipendentemente dal livello di reddito. Gran parte di questa esposizione è dovuta alla loro vicinanza a industrie e cantieri, ai veicoli a benzina o a diesel. “Questo fenomeno è sistemico, vale per quasi tutti i principali settori, così come per gli Stati e le aree urbane e rurali, i livelli di reddito e di esposizione", afferma lo studio.(Nys)