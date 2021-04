Usa: Powell (Fed), ripresa ancora incompleta, disoccupazione resta alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica degli Stati Uniti procede ancora in maniera non uniforme resta ben lontana dall’essere completa. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nella conferenza stampa al termine della due giorni di riunione dell’istituto di credito, sottolineando che il livello di disoccupazione resta ancora molto alto. Powell ha parlato di “qualcosa di anomalo” nel mercato del lavoro statunitense, dove si registra una disoccupazione elevata ma al tempo stesso "tante imprese riportano carenze di lavoratori" per ricoprire le posizioni vacanti. Il presidente della Fed ha sollevato l’ipotesi che questo fenomeno possa essere dovuto ai sussidi di disoccupazione, per effetto dei quali il numero delle persone in cerca di lavoro fa fatica a risalire. "Penso che torneremo a un’economia con domanda e offerta di lavoro, ma potrebbe volerci qualche mese", ha aggiunto Powell in riferimento alla scadenza dei sussidi prevista nei prossimi mesi.(Nys)