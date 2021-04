Vaccino: M5s, Europa boccia emendamenti sospensione brevetti, persa grande occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle, componenti delle commissioni Politiche europee e Affari sociali e Sanità della Camera, osservano che "il Parlamento europeo non ha approvato gli emendamenti per la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid. Come M5s - continuano i parlamentari in una nota - riteniamo sia un’occasione persa nei confronti di tutti i cittadini che di fronte a questa pandemia hanno bisogno che i vaccini siano accessibili a tutti. La liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, detenuti dalle aziende produttrici, è fondamentale se vogliamo incrementare e rendere più equa la distribuzione tra Paesi". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "La sospensione temporanea è possibile perché prevista in casi di emergenza per la sanità pubblica dagli accordi TRIPs. Abbiamo bisogno di un' Europa solidale che ponga al primo posto la tutela della salute e non gli interessi di poche aziende farmaceutiche. Se non garantiamo il vaccino a tutti - conclude la nota -, soprattutto ai Paesi più svantaggiati economicamente, non sconfiggeremo mai questo virus". (Com)