Argentina-Cuba: Buenos Aires offre finanziamento per sviluppo e produzione vaccino Soberana 2

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, ha incontrato l'ambasciatore di Cuba a Buenos Aires, Pedro Pablo Prada. Al centro dei colloqui, si legge in una nota ufficiale, una proposta di finanziamento dell'Argentina per lo sviluppo e l'espansione della produzione del vaccino cubano contro il Covid-19 denominato Soberana 02. "Il nostro Paese attende la conclusione dei colloqui a livello presidenziale con l'obiettivo di accelerare un possibile accordo", ha affermato Solà. Le parti hanno anche discusso sulla eventuale fornitura di un farmaco per uso nasale che impedisce al virus di entrare nelle mucose in un'alta percentuale di casi. "Anche l'Argentina è interessata a questo farmaco", ha detto Solá dopo l'incontro, sottolineando che "potrebbe essere utile e facile da usare per quelle persone che sono costrette a circolare". (segue) (Abu)