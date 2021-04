Somalia: Usa chiedono annullamento proroga mandato per Farmajo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti prendono atto dell'impegno del presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi "Farmajo", a tornare all'accordo elettorale del 17 settembre e a riprendere immediatamente i colloqui con i leader degli Stati membri federali, ma chiedono al contempo di agire rapidamente per annullare la legge sulla proroga del mandato del 12 aprile scorso. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Lodiamo il primo ministro Roble e i leader degli Stati membri federali per aver rifiutato una proroga del mandato. Esortiamo i leader nazionali e degli Stati membri federali della Somalia a incontrarsi immediatamente per finalizzare un modello elettorale basato sul consenso e tenere le elezioni parlamentari e presidenziali il prima possibile sulla base dell'accordo del 17 settembre", si legge nella relativa nota ufficiale. (Res)