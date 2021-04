Venezuela: scontri al confine con la Colombia, governo conferma altre otto morti tra le fila dell'esercito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima ancora che le autorità pubblicassero l'obituario dei soldati deceduti, nella giornata di lunedì l'esercito venezuelano aveva confermato la morte e il ferimento di un numero non precisato di militari. Tuttavia non era stata precisata l'entità del danno inferto alle Fanb da parte dei gruppi irregolari. Diverse organizzazioni non governative, tra cui una che opera sulla frontiera (FundaRedes), avevano tuttavia denunciato di essere venute a conoscenza di "imboscate" a mezzi di sicurezza delle forze regolari venezuelane che avrebbero causato la morte di almeno dodici militari. Giornalisti a contatto con fonti militari e della sicurezza parlavano inoltre già della morte di nove militari, e nelle reti sociali si erano già diffusi video di civili che raccogkievano corpi senza vita di persone in uniforme. (segue) (Vec)