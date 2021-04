Americhe: arrivate in Uruguay 50 mila dosi di Sinovac per immunizzazione calciatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori interrogativi emergono se si considera che il vaccino CoronaVac fino ad oggi è stato approvato solo in alcuni Paesi. Cile, Uruguay e Brasile lo stanno usando massicciamente nelle loro campagne di immunizzazione, ma paesi come l'Argentina, e la Bolivia ancora non l'hanno approvato. Il ministero della Salute di Buenos Aires di fatto ha annunciato attraverso una risposta ufficiale alla Conmebol che il vaccino Sinovac non è approvato e che nessun calciatore potrà applicarsi il CoronaVac in territorio argentino. Per farlo intere delegazioni delle squadre dovrebbero recarsi in Uruguay, e si tratta di un'eventualità di difficile attuazione. Il ministro dello Sport argentino, Matias Lammens, ha affermato per parte sua che "oggi tutti gli sforzi dello Stato nazionale sono concentrati nel vaccinare la popolazione a rischio ed è bene che sia così. Tutti i vaccini che arrivano in Argentina sono concentrati nella vaccinazione di coloro che hanno più di 70 anni, personale sanitario e personale docente. È logico che sia così". (segue) (Abu)