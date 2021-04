M5s: Di Battista, sta perdendo di vista un po' la realtà, a Conte faccio un in bocca al lupo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputato del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista, alla domanda su come vede il M5s dopo il suo addio ha affermato: "Io, onestamente, credo che il Movimento stia perdendo di vista un po' la realtà, così come tutte le forze politiche che stanno sostenendo questo governo, per me piuttosto scadente. Io ho amici che stanno chiudendo le loro attività - ha continuato Di Battista nell'intervista a 'Zona bianca', in onda questa sera su Rete4 -, non noto più che il Movimento stia combattendo come un tempo a sostegno soprattutto della classe media, e a sostegno delle persone che vivono maggiormente in difficoltà". Quanto al Movimento cinque stelle del futuro, ed al ruolo dell'ex premier Giuseppe Conte, Di Battista ha aggiunto: "Gli faccio un in bocca al lupo. Io con Conte ho un rapporto molto leale e schietto, è una persona che stimo. Che dire, io ho deciso di aderire al M5s in virtù di una differenza con le altre forze politiche, in virtù di una diversa visione, regole diverse, anche etiche, e una lotta alla politica professionista. Detto questo - ha concluso l'ex parlamentare -, parlate con una persona che non si è ricandidata". (Com)