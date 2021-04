© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori, tra gli altri atti, il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare del Campidoglio ed è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (ore 14-19)REGIONE LAZIO- Seduta del consiglio regionale del Lazio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del consiglio regionale del Lazio (ore 11)- Inaugurazione della nuova Tac, finanziata con i fondi Por Fesr della Regione Lazio, installata e collaudata presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Partecipano l'Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D'Amato, e il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina (ore 10) (segue) (Rer)