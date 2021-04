Imprese: Palermo (Fiera Milano), soddisfatti della conferma della prossima edizione del Salone del Mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fiera Milano è soddisfatta della conferma della prossima edizione del Salone del Mobile", dice in una notaLuca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. "Ripartiamo in sicurezza e siamo pronti a ospitare a Rho, negli spazi espositivi del quartiere più moderno d'Europa, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari emanati a livello nazionale, un evento che si annuncia di alta qualità. Fiera Milano conferma, anche in questa occasione, il supporto a tutte le imprese che scelgono lo strumento fieristico come moltiplicatore dei loro processi di innovazione, crescita e internazionalizzazione".(Com)