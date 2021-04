Covid: ecco le linee guida delle Regioni per ripresa attività parchi tematici e di divertimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con particolare riferimento ai parchi avventura - è scritto nel testo - si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, eccetera) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05 per cento o alcool etilico 70 per cento). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti. Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (esempio merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine e aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche". (Rin)