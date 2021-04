Uruguay: ex presidente Mujica dimesso dopo operazione per ulcera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- José Mujica è nato a Montevideo nel 1935 e nel 1964 è entrato a far parte del gruppo della guerriglia Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, di stampo socialista. Durante la dittatura militare (1973-1985) è stato in prigione per un totale di 15 anni, con un periodo di 12 anni senza interruzioni concluso nel 1985, con il ritorno della democrazia. Era uno dei cosiddetti "ostaggi" del governo militare, detenuti politici che sarebbero stati giustiziati se il suo gruppo avesse ripreso il conflitto armato. I suoi anni di isolamento in prigione sono stati trasposti cinematograficamente nel 2018 dal film "La Noche de 12 años". Tornato alla politica attiva, è stato senatore, ministro dell'Agricoltura e infine presidente dell'Uruguay tra il 2010 e il 2015. Non ha mai smesso di vivere nella sua casa di campagno, ed è conosciuto per il suo stile tanto schietto come austero. Attualmente quella di Pepe Mujica è forse la voce più autorevole e rispettata della sinistra latinoamericana. (Abu)