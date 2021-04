Usa: sequestro governatrice Michigan, tre uomini accusati di tentata strage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fallito tentativo di sequestro ai danni della governatrice del Michigan, Gretchen Withmet, ha portato all’incriminazione di tre uomini con l’accusa di "complotto e uso di armi di distruzione di massa". Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”, precisando che si tratta di Adam Fox, 38 anni, Daniel Harris, 23, e Barry Croft Jr., 45. I tre sono accusati di aver consapevolmente cospirato al fine di usare armi di distruzione di massa, con particolare riferimento all’intenzione di piazzare un grosso quantitativo di esplosivi per bloccare il convoglio di sicurezza della governatrice e poterla in tal modo rapire, facendo poi saltare in aria anche il ponte dell’autostrada in modo da garantirsi la fuga.(Nys)