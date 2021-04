Usa: “Nyt”, staff governatore Cuomo ha nascosto dati vittime Covid in Rsa per mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff e gli aiutanti del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, hanno nascosto per un periodo di circa cinque mesi i dati reali circa i decessi per Covid-19 nelle case di cura. Lo scrive il “New York Times”, sottolineando che gli assistenti di Cuomo si sono impegnati “in uno sforzo costante per impedire ai funzionari sanitari dello Stato, compreso il commissario Howard Zucker, di rendere noto il vero bilancio delle vittime al pubblico o di condividerlo con i legislatori”. Il quotidiano newyorchese cita una serie di interviste e documenti finora inediti, dai quali deduce che lo sforzo dell'ufficio di Cuomo per oscurare il bilancio delle vittime nelle Rsa “è stato di gran lunga maggiore rispetto a quanto precedentemente noto”. Una verifica dei numeri da parte di un importante collaboratore di Cuomo sarebbe stata completata mesi prima che diventasse di dominio pubblico. Due lettere, redatte dal dipartimento della Salute e destinate ai legislatori statali, non sono mai state inviate. (segue) (Nys)