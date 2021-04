Argentina: aumentano casi covid, stop a esportazione di ossigeno medicinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha deciso di sospendere le esportazioni di ossigeno per uso medicinale, la cui domanda sul mercato interno è aumentata andata crescendo in modo sensibile a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Secondo dati forniti dal ministero della Sanità, il consumo di questo elemento essenziale nel trattamento dei pazienti che hanno contratto l'infezione è aumentato del 300 per cento nell'ultima settimana, e alcune strutture sanitarie hanno denunciato difficoltà di approvvigionamento. "Il quadro normativo che stiamo approntando impedirà le esportazioni di ossigeno durante tutto il lasso dell'emergenza sanitaria", ha dichiarato il ministro della Produzione, Matias Kulfas, al termine di una riunione di gabinetto. Il ministro ha quindi sottolineato che il divieto di esportazione verrà integrato da "una normativa che eviti anche il fenomeno della speculazione su questo bene essenziale" e che assegni la totalità della produzione "all'approvvigionamento delle strutture ospedaliere". (segue) (Abu)