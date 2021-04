Argentina: aumentano casi covid, stop a esportazione di ossigeno medicinale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della campagna di vaccinazione il governo dichiara di aver distribuito nel paese 8.900.408 dosi e che di queste sono state applicate un totale di 7.557.986 dosi. Attualmente quindi l'azione vaccinale può contare ancora su circa 1,4 milioni di dosi già distribuite e da applicare, e con l'arrivo nella giornata di domani di circa un milione di applicazioni del vaccino Sinopharm dell'omonimo gruppo farmaceutico cinese. Sempre sul fronte dell'approvvigionamento di vaccini il ministro della Sanità, Carla Vizzotti si è riunita oggi con rappresentanti del laboratorio AstraZeneca per avere precisazioni sui tempi di consegna delle dosi prodotte in Argentina ed invasate in Messico. "Abbiamo tenuto un nuovo incontro con il presidente di AstraZeneca Argentina per chiedere loro di riferire il prima possibile sulle possibili difficoltà che sta attraversando il processo di produzione del vaccino e sui tempi in cui potrà iniziare a ricevere le dosi che l'Argentina ha acquisito", ha affermato Vizzotti al termine dell'incontro. (segue) (Abu)