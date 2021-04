Argentina: aumentano casi covid, stop a esportazione di ossigeno medicinale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente il governo argentino ha annunciato questa settimana di aver raggiunto un accordo con il Fondo russo per gli investimenti (Rdif) che permetterà l'avvio della produzione del vaccino Sputnik V nel paese sudamericano a partire da giugno. "Siamo entusiasti per la possibilità di produrre lo Sputnik V in Argentina, vaccino con il quale stiamo proteggendo gran parte della nostra popolazione con eccellenti risultati", ha affermato Fernandez. "Sarà una grande opportunità per avanzare nella lotta contro la pandemia non solo in Argentina ma in tutta l'America Latina", ha proseguito. Il direttore dell'Rdif, Kirill Dmitriev, ha manifestato per parte sua di essere "soddisfatto" dell'accordo raggiunto con il laboratorio argentino Richmond che "permetterà di concretizzare le consegne ai nostri soci dell'America Latina". (Abu)