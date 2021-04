Governo: Di Battista, è veramente mediocre, non ha ben capito gravità situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex deputato del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista, "questo governo si deve svegliare, perché è veramente indecoroso, da cittadino, assistere a litigi esclusivi sull'orario del coprifuoco: le 23, le 22. Non c'è veramente un'idea politica sana, una visione legata al futuro". Intervistato da "Zona bianca", il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, in onda questa sera, mercoledì 28 aprile, su Rete4, Di Battista ha continuato: "Non si parla di tematiche importanti come tematiche sanitarie, al di là del Covid. Qua c'è una depressione galoppante, galoppante. Un governo per me veramente mediocre, che non ha ben capito la gravità della situazione". (Com)