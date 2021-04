© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione delle iniziative della Federazione romana di Fratelli d'Italia sul Teatro di Roma. Interverranno Federico Mollicone, deputato Fd'I; Massimo Milani, coordinatore romano di Fd'I; Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Assemblea Capitolina, e gli altri componenti del gruppo consiliare capitolino di Fratelli d'Italia. Sala Stampa della Camera dei Deputati. Sarà possibile seguire i lavori sulla web tv della Camera dei Deputati e sulla pagina Facebook di Federico Mollicone (ore 10)- Conferenza stampa sulla gestione del patrimonio indisponibile di Roma Capitale: partecipa, tra gli altri, il deputato di Leu e consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina. Piazza del Campidoglio (ore 11:30)- Manifestazione "Non lasciate il Lazio alle mafie", promossa dalle associazioni Lavoratori del gioco pubblico e Donne in gioco. L'appuntamento è a piazza Oderico da Pordenone a Roma sotto il palazzo della giunta della Regione Lazio (ore 15) (Rer)