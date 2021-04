© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, afferma: "Finte battaglie su decisioni già prese, come sul coprifuoco. Ammiccamenti a mozioni di sfiducia contro un ministro a cui si è votata la fiducia. Gli italiani ostaggio di Salvini e Meloni - continua il parlamentare su Twitter - che si rincorrono nei sondaggi. Questo non è lavorare per il Paese, è prenderlo in giro".(Rin)