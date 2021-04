Uruguay: ex presidente Mujica dimesso dopo operazione per ulcera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, 85 anni, è in buone condizioni di salute ed è stato dimesso oggi dal centro medico Casmu della capitale Montevideo dopo essere stato operato d'urgenza questo martedì per un malore addominale. Inizialmente si riteneva che Mujica avesse ingerito accidentalmente una spina di pesce rimasta bloccata all'altezza dell'esofago. L'intervento in laparoscopia ha tuttavia rivelato successivamente che il dolore era invece originato da un'ulcera, curata quindi con successo. Il medico personale di Mujica, Raquel Pannone, ha dichiarato alla stampa che l'ex presidente sta molto bene e che ha già ripreso a mangiare. Il pieno recupero è previsto in 10-15 giorni, tempo di cicatrizzazione dell'ulcera. Durante questo periodo Mujica rimarrà sotto osservazione e dovrà rispettare un periodo di riposo. (segue) (Abu)