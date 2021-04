Libia: inviato Onu Kubis incontra El Mangoush, focus su elezioni e cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha tenuto oggi una serie di incontri con funzionari libici di alto livello, a cominciare dal ministro degli Affari esteri, Najla el Mangoush. Entrambi hanno ribadito la necessità di rispettare la sovranità della Libia in conformità con le risoluzioni 2570 (2021) e 2571 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, anche attraverso il ritiro di tutte le forze straniere e mercenari, come richiesto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri libico ha sottolineato la necessità del loro ritiro in un quadro e con una tempistica chiari. El Mangoush ha inoltre evidenziato l'impellenza di portare tutte le armi sotto il controllo dello Stato. L'inviato speciale e il ministro degli Esteri hanno concordato sulla necessità di rafforzare la cooperazione Onu-Libia, anche facilitando il sostegno umanitario ai migranti irregolari e il loro rimpatrio volontario e reinsediamento, oltre che il lavoro dei programmi delle agenzie delle Nazioni Unite per garantire una migliore assistenza umanitaria e sostegno allo sviluppo al popolo libico. (segue) (Lit)