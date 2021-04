Libia: inviato Onu Kubis incontra El Mangoush, focus su elezioni e cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kubis si trova in Libia da lunedì 26 aprile, mentre prosegue il braccio di ferro fra Tripoli e Bengasi dopo che il generale Khalifa Haftar ha fatto saltare la riunione del nuovo Governo di unità nazionale che doveva tenersi nel capoluogo della Cirenaica, in Libia orientale. Il premier Abdulhamid Dabaiba ha riunito la sua squadra a Tripoli, dove ha approvato importanti e attese misure, come l’aumento dei salari pubblici, l’erogazione dei sussidi, lo sblocco dei fondi per le compagnie petrolifere nazionali. Da parte sua, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) fa sapere di essere disposto ad ospitare la delegazione governativa a patto che non ci siano esponenti delle milizie di Tripoli che hanno combattuto contro i suoi uomini nella guerra civile dell’aprile 2019-giugno 2020. Intanto a Sirte, città in teoria neutrale, ma controllata dalle forze riconducibili ad Haftar, proseguono le trattative del Comitato militare 5+5 (composto cioè da cinque ufficiali dell’ex Governo di accordo nazionale e da altrettanti membri dell’Lna) alla presenza di Kubis e dell’intero Consiglio presidenza formato dal presidente, Mohammed Menfi (esponente della Cirenaica), e dai suoi vice, Abdullah al Lafi (Tripolitania) e Moussa al Kuni (Fezzan). Vale la pena ricordare che, in teoria, il Consiglio di presidenza svolge le funzioni di Comandante supremo delle Forze armate: ruolo a cui ambisce il generale Haftar. (Lit)