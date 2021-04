Clima: Iila e Fondazione Symbola, mobilità elettrica come soluzione per uno sviluppo urbano sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riduce le emissioni di gas serra climalteranti, abbatte l’inquinamento acustico, evita l’impiego di combustibili fossili, contribuisce alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, aumenta la qualità dell’aria e della vita delle persone: la mobilità urbana sostenibile. È questo il tema che l'Organizzazione italo-latinoamericana (Iila) e la Fondazione Symbola hanno messo al centro del terzo Tavolo di dialogo del Foro permanente su Economia Circolare e Città Verdi, ciclo di appuntamenti mensili pensati per contribuire allo sviluppo urbano sostenibile in America latina e in Italia. “Il settore dei trasporti ha un impatto significativo sull’ambiente ma la mobilità sostenibile e, perché no, anche intelligente è una soluzione al problema. Molti paesi dell’America latina stanno infatti compiendo scelte innovative in questa direzione, adottando consistenti programmi di mobilità elettrica vantaggiosi per l’ambiente ma anche per le persone", ha detto Antonella Cavallari, segretario generale dell’Iila durante il saluto di apertura dell’evento. "Ai governi spetta il compito di creare le condizioni per lo sviluppo di una mobilità urbana sostenibile, lavorando in termini di fiscalità, regolamentazioni, infrastrutture e tutela degli utenti. Ai cittadini spetta la responsabilità di adattare i propri comportamenti individuali alle esigenze ormai indifferibili di uno sviluppo rispettoso dell’ambiente”, ha aggiunto Cavallari. (segue) (Res)