Violenza donne: Bonetti ricostituisce cabina regia nazionale

- Si è riunita oggi la cabina di regia nazionale sulla violenza maschile contro le donne, presieduta dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, professoressa Elena Bonetti, alla quale hanno partecipato i ministri e le altre autorità politiche coinvolte, oltre che le rappresentanze a livello politico degli Enti territoriali e degli Enti locali. Lo si legge sul sito del dipartimento per le Pari opportunità. Obiettivo prioritario della riunione, come ha spiegato la stessa ministra Bonetti, la condivisione del percorso che porterà all’adozione del prossimo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne. Alla ricostituzione della cabina di regia è stata data massima priorità, essendo l’azione di prevenzione e contrasto della violenza al centro dell’agenda di governo. Gli obiettivi prioritari del prossimo Piano richiameranno la struttura della Convenzione di Istanbul, basata su 4 assi: Prevenzione, Protezione, Perseguire e punire e Assistenza e promozione. "Il percorso che si è delineato oggi - commenta la ministra Bonetti - segna i passi in avanti che il nuovo Piano strategico farà compiere al Paese nell’attuazione della Convenzione di Istanbul. La Convenzione è un presidio giuridico fondamentale per la tutela delle donne e il suo valore va ribadito con forza e fattivamente, soprattutto adesso che registriamo il gravissimo passo indietro di un Paese firmatario quale è la Turchia. Su questa linea - conclude la ministra - la cabina di regia si è espressa in modo inequivocabile, affermando la necessità di una ancora più incisiva attuazione della Convenzione". (segue) (Rin)