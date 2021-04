Violenza donne: Bonetti ricostituisce cabina regia nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione - prosegue il dipartimento delle Pari opportunità - la ministra Bonetti ha dato conto delle iniziative intraprese nel corso dell’ultimo anno nel contrasto alla violenza contro le donne e ha delineato le azioni programmate per rafforzare l’intervento dello Stato e delle istituzioni sul fronte antiviolenza. In particolare, la ministra ha riferito dell’avvio dei Tavoli tecnici, ai quali prendono parte anche le associazioni e le parti sociali e i cui esiti confluiranno nel nuovo Piano, e del riparto delle risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio del 2021, al quale saranno destinati 30 milioni di euro. (Rin)