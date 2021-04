Argentina: aumentano casi covid, stop a esportazione di ossigeno medicinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impennata dei contagi ha aumentato la pressione sul sistema sanitario, soprattutto nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 25.495 nuovi casi e 516 decessi. Il numero dei casi attivi nel paese è in crescita continua ed è attualmente di 279.350. Dall'inizio della pandemia i contagi sono stati in totale 2.905.172 mentre le morti dovute all'infezione sono 62.599. I dati ufficiali indicano che attualmente sono 5.134 le persone ricoverate in Unità di terapia intensiva (Uti) e che il livello di occupazione è del 68,3 per cento a livello nazionale e del 77,4 per cento nell'Amba. Il livello di saturazione delle Uti è ancora più critico se si considera il distretto della città di Buenos Aires, dove le cifre ufficiali indicano un 85 per cento di occupazione ma con diverse strutture che operano al 100 per cento. In questo contesto i tempi di attesa per i ricoveri sono di diverse ore con frequenti deviazioni dal settore privato a quello pubblico. (segue) (Abu)