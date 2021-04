IMprese: Fontana, svolgimento Salone del Mobile segnale forte e importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un segnale forte e soprattutto importante". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia della realizzazione del 'mini' Salone del Mobile a Milano. "Seppur in edizione 'ridotta' - prosegue il governatore - questa decisione è fondamentale per gli operatori del settore, ma più in generale per tutto il sistema economico-produttivo della Lombardia e dell'intero Paese". "Ringrazio, anche a nome della Regione Lombardia - spiega Fontana - tutte le parti che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato". "Da sempre - conclude il presidente - abbiamo offerto la nostra disponibilità agli organizzatori per fare in modo che Milano e la Lombardia continuassero a essere grandi e assoluti protagonisti del mobile, dell'arredamento e del design". (Com)