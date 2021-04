Imprese: Sala, Salone del Mobile 2021 è bella notizia per Milano e per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Salone del Mobile 2021 si farà ed è una bella notizia per Milano e l'Italia. Sarà un'edizione unica, che arriva dopo un anno di stop e in un contesto sanitario e socio-economico ancora delicato e complesso, sicuramente più che attrattiva. E già il fatto che quest’anno Milano ospiterà il Salone è di per sé un messaggio di speranza e fiducia di grandissimo valore, in vista della ripresa. E il Presidente della Repubblica mi ha riconfermato la sua disponibilità a essere presente all’inaugurazione". Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. (Rem)