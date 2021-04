Uruguay: ex presidente Mujica dimesso dopo operazione per ulcera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mujica aveva annunciato lo scorso 28 settembre il suo addio definitivo alla politica proprio a causa delle sue condizioni di salute e del contesto della pandemia. "Amo la politica e non voglio andarmene, ma amo di più la vita. E visto che sto per andarmene, cerco di allungare i minuti che mi restano", aveva detto l'allora senatore del Frente Amplio (Fa) annunciando la rinuncia al suo seggio. "Me ne vado per questioni di età, perché ho una malattia cronica ed è logico che la politica obblighi ad avere rapporti sociali. Se devo badare a me stesso, non potrò parlare, non potrò andare da una parte, non potrò andare dall'altra, sarei un cattivo senatore", ha detto Mujica. (segue) (Abu)