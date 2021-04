Roma 2021: presidente Fontana, Bertolaso eccezionale, può candidarsi a ciò che vuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guido Bertolaso "potrebbe candidarsi a tutto quello che vuole, perché è una persona veramente fuori dal comune". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in collegamento con Teletutto Bs, ha commentato l'ipotesi di candidatura a sindaco di Roma dell'ex capo della Protezione civile e ora consulente regionale per la campagna vaccinale. Quanto all'impegno di Bertolaso in Lombardia, Fontana ha ribadito che "continuerà. Lui mi ha garantito che continuerà a venire, ma non verrà in maniera continuativa. Non starà qui sette giorni alla settimana, ma sarà comunque in contatti quotidiani con la nostra unità di crisi e con la nostra cabina di regia, perché la sua presenza è fondamentale. Non possiamo rinunciare a una persona come lui". Fontana ha quindi raccontato, per dimostrare "quanto è eccezionale" Guido Bertolaso, che "oggi, dato che aveva una mezza giornata di libertà, perché non aveva problemi da affrontare, ha ripreso la sua vecchia attività di medico ed è andato a vaccinare le persone allettate". (Rem)