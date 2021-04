Roma: mamma 16enne morto al parco della Madonnetta in Campidoglio, si metta in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Riccardo andava al parco della Madonnetta ero tranquilla. Mi ricordavo quando lo portavo lì da piccolo e per me era un paradiso. Non sapevo come era ridotto, non sapevo nulla, ma voi eravate in dovere di sapere e di fare qualcosa. Mio figlio non c'è più, ma io sarò qui e non mi darò pace fino a che quel posto non sarà sicuro". Così in Aula Giulio Cesare si è espressa Daniela Salustri, la mamma di Riccardo Pica, 16enne morto a febbraio scorso per arresto cardiaco mentre veniva inseguito da uno sbandato nel parco della Madonnetta nel Municipio X di Roma. La donna ha preso la parola nel corso dell'Assemblea Capitolina straordinaria dedicata al degrado del parco. "I cittadini si aspettano alcuni interventi - ha aggiunto Salustri - la demolizione dell'ex Punto verde, la copertura dei tombini, un cronoprogramma in cui questi interventi vengono scadenzati, e la copertura economica . Se questo non dovesse accadere Riccardo sarebbe morto per la terza volta". La donna ha anche ricordato che a oggi nel parco "parlo con tanti ragazzi, che ci vanno per avere sostanze e si possono fare davvero male. Mio figlio ha avuto un'unica fortuna, morire sul colpo, ma lì può succedere di tutto. Tante mamme mi hanno scritto perché i figli sono stati aggrediti. Voi dovete occuparvene, mettere a posto il parco". (Rer)