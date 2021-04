Terremoto: Pd, con avvio Cis si apre fase di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati democratici Alessia Morani, Mario Morgoni, Stefania Pezzopane e Walter Verini affermano che "l'attivazione del Contratto istituzionale di sviluppo del cratere Centro Italia è senza dubbio un'ottima notizia. E' fondamentale, infatti, dopo il buon avvio della ricostruzione materiale - continuano i parlamentari in una nota -, passare alla seconda fase per il rilancio dei territori colpiti dal sisma. Va ringraziata la ministra Mara Carfagna per il suo impegno su questo obiettivo che sblocca i finanziamenti stabiliti con la scorsa legge di Bilancio. Risorse ottenute su proposta del gruppo del Pd e dell'ex ministro Provenzano". Gli esponenti del Partito democratico concludono: "Si avvia così una fase di straordinaria importanza per i nostri territori anche grazie alle altre risorse previste dal Pnrr confluite nel Fondo complementare da 30 miliardi che si abbina al Recovery fund". (Com)